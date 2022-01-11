Певица Марина Хлебникова сообщила, что врач разрешил ей выписаться из больницы

Певица Марина Хлебникова, которая пострадала в результате пожара в квартире, сообщила в своём Instagram, что врач разрешил ей выписаться из больницы спустя почти два месяца лечения после пожара.

«Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания», — рассказала Хлебникова.

Она отметила, что очень рада этому.

При этом певица заявила, что «домой вернуться пока не может», поэтому поживёт у своих друзей.

В ноябре стало известно, что Марина Хлебникова получила ожоги 20% поверхности тела и отравилась продуктами горения во время пожара в квартире на юго-западе Москвы.

9 декабря певицу перевели из реанимации в палату. Сообщалось, что её состояние стабилизируется.