Певица Марина Хлебникова сообщила, что врач разрешил ей выписаться из больницы
- РИА Новости
«Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания», — рассказала Хлебникова.
Она отметила, что очень рада этому.
При этом певица заявила, что «домой вернуться пока не может», поэтому поживёт у своих друзей.
В ноябре стало известно, что Марина Хлебникова получила ожоги 20% поверхности тела и отравилась продуктами горения во время пожара в квартире на юго-западе Москвы.
9 декабря певицу перевели из реанимации в палату. Сообщалось, что её состояние стабилизируется.