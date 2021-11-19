ТАСС: певица Марина Хлебникова получила ожоги 20% поверхности тела
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
«У Хлебниковой ожоги 20% поверхности тела и отравление продуктами горения», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Как стало известно позднее, в результате пожара пострадал ещё один человек.
Ранее сообщалось, что Марину Хлебникову подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Причиной пожара в квартире, по предварительным данным, могла стать неисправность электрооборудования после ремонта.