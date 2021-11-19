ТАСС: певица Марина Хлебникова получила ожоги 20% поверхности тела

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Певица Марина Хлебникова получила ожоги 20% поверхности тела и отравилась продуктами горения во время пожара в квартире на юго-западе Москвы.
ТАСС: певица Марина Хлебникова получила ожоги 20% поверхности тела
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«У Хлебниковой ожоги 20% поверхности тела и отравление продуктами горения», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Как стало известно позднее, в результате пожара пострадал ещё один человек.

Ранее сообщалось, что Марину Хлебникову подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Причиной пожара в квартире, по предварительным данным, могла стать неисправность электрооборудования после ремонта.

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