ТАСС: певица Марина Хлебникова получила ожоги 20% поверхности тела

Певица Марина Хлебникова получила ожоги 20% поверхности тела и отравилась продуктами горения во время пожара в квартире на юго-западе Москвы.

© Григорий Сысоев

РИА Новости

«У Хлебниковой ожоги 20% поверхности тела и отравление продуктами горения», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Как стало известно позднее, в результате пожара пострадал ещё один человек. Ранее сообщалось, что Марину Хлебникову подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Причиной пожара в квартире, по предварительным данным, могла стать неисправность электрооборудования после ремонта.