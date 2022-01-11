Пётр Кравченко возглавил Московский академический театр сатиры

Пётр Кравченко назначен на должность директора Московского академического театра сатиры.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте учреждения.

Его представила сотрудникам начальник управления театров и концертных организаций столичного департамента культуры Наталья Дрожникова. Она пожелала Кравченко результативной деятельности в новой должности.

Информация об уходе Мамеда Агаева с поста директора Московского академического театра сатиры появилась 30 декабря. Сообщалось, что пост он покинул по собственному желанию.

В декабре стало известно, что Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизовали путём присоединения к Московскому академическому театру сатиры.