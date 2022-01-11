Пётр Кравченко возглавил Московский академический театр сатиры

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Пётр Кравченко назначен на должность директора Московского академического театра сатиры.
Пётр Кравченко возглавил Московский академический театр сатиры
  • © Московский академический театр сатиры

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте учреждения.

Его представила сотрудникам начальник управления театров и концертных организаций столичного департамента культуры Наталья Дрожникова. Она пожелала Кравченко результативной деятельности в новой должности.

Информация об уходе Мамеда Агаева с поста директора Московского академического театра сатиры появилась 30 декабря. Сообщалось, что пост он покинул по собственному желанию.

В декабре стало известно, что Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизовали путём присоединения к Московскому академическому театру сатиры.

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