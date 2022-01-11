Актёр Андрей Носков признался, почему с нетерпением ждёт старого Нового года

Актёр Андрей Носков рассказал, что у многих артистов есть веская причина отмечать именно старый Новый год, а также объяснил, почему сам ждёт этот праздник.

Пока большинство жителей страны уходят на длинные выходные, у артистов, наоборот, начинается активный рабочий период, рассказал артист в беседе с «Петербургским дневником».

«К 13 января основная масса мероприятий проходит, у многих появляется возможность наконец-то отдохнуть и отметить праздник с семьёй или друзьями. Кроме того, во многих театрах есть традиция устраивать в честь старого Нового года творческие капустники. Именно поэтому 13 января для меня самый долгожданный праздник, особенно в этом году. Дело в том, что в конце декабря я свалился с бронхитом, поэтому ни шампанского, ни оливье с красной икрой у меня не было. Так что я планирую восполнить недостаток всего этого именно на старый Новый год в кругу своей семьи», — рассказал Андрей Носков.

Ранее актриса Анна Ковальчук в беседе с ФАН рассказала, как провела рождественские каникулы.