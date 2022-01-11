Проклова рассказала подробности о самочувствии после инсульта

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Актриса Елена Проклова рассказала подробности о самочувствии после перенесённого инсульта.
Проклова рассказала подробности о самочувствии после инсульта
  • РИА Новости

«У меня всё нормально, здесь просто не разрешают говорить по телефону, вот дали мне пять минут. У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня повреждён мозжечок, и это вестибулярный аппарат», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Прокловой, её всё время «мотает из стороны в сторону».

В беседе с телеканалом «Звезда» актриса уточнила, что в перспективе у неё запланировано стентирование.

Ранее продюсер и актёр Леонид Дзюник заявил, что народная артистка РСФСР Елена Проклова, пережившая накануне инсульт, переведена из реанимации в палату.

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