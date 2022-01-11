Синоптик Тишковец предупредил о надвигающемся на Москву барическом «днище»

На Москву в ближайшие дни обрушатся самые сильные морозы, после чего показания барометров из-за потепления упадут на самое барическое «днище», заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Уже в течение текущего дня обозначится «обратный» суточный ход температуры, когда днём станет холоднее, чем минувшей ночью. Дневная температура в Москве понизится до -11...-13 °С, а в предстоящую ночь морозы в городе окрепнут до -15...-17 °С», — сказал он в комментарии РИА Новости.

При этом на юге Подмосковья температура воздуха будет в пределах -12...-17 °С, на севере — до -17...-22 °С. По словам синоптика, это самые низкие температурные показатели в новом году, такая погода продержится около двух суток. В пятницу жителей столичного региона ожидает резкое потепление — до 0 °С.

«При этом показания барометров буквально обрушатся на самое барическое «днище» — с 757 до 720 мм ртутного столба. Такое аномальное падение атмосферного давления — в 37 мм ртутного столба, — самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей», — добавил Тишковец.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала оттепель в российской столице.