Метеоролог Позднякова спрогнозировала оттепель в Москве

Короткая ссылка
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала оттепель в российской столице.
Метеоролог Позднякова спрогнозировала оттепель в Москве
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что город находится в зоне атмосферного фронта.

«Высота сугробов будет около 35—26 см, это выше нормы, но это не рекордные сугробы. Снег продолжится, наиболее интенсивным он будет на юге и юго-западе Москвы», — сказала эксперт.

В течение недели высота снежного покрова продолжит расти. Снегопад начнётся с вечера 13 января и продолжится до конца следующего дня.

«Погода будет значительно теплее, но эффективная температура будет ниже, чем реальная. Не исключено, что 14 января температура в Москве будет превышать отметку нуля, то есть можно ожидать лёгкую оттепель», — добавила Позднякова.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозируют возвращение морозов в Свердловскую область.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить