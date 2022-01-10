Метеоролог Позднякова спрогнозировала оттепель в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала оттепель в российской столице.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что город находится в зоне атмосферного фронта.

«Высота сугробов будет около 35—26 см, это выше нормы, но это не рекордные сугробы. Снег продолжится, наиболее интенсивным он будет на юге и юго-западе Москвы», — сказала эксперт.

В течение недели высота снежного покрова продолжит расти. Снегопад начнётся с вечера 13 января и продолжится до конца следующего дня.

«Погода будет значительно теплее, но эффективная температура будет ниже, чем реальная. Не исключено, что 14 января температура в Москве будет превышать отметку нуля, то есть можно ожидать лёгкую оттепель», — добавила Позднякова.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозируют возвращение морозов в Свердловскую область.