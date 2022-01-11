Актриса Ковальчук рассказала о своих рождественских каникулах

Актриса Анна Ковальчук, сыгравшая в сериалах «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита», рассказала, как провела рождественские каникулы.

«Я провела все рождественские каникулы в кругу семьи. И все эти дни мы либо посещали людей, которые нам дороги, либо принимали их дома. Ходили гулять много. Погода прекрасная у нас в этом году. Встречали Рождество, катались на ватрушках, на коньках. То есть все прелести тёплых отношений в семье у нас были», — сказала Ковальчук в беседе с ФАН.

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