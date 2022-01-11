Продюсер Дзюник заявил, что актриса Проклова всё ещё находится в больнице
Народная артистка РСФСР Елена Проклова всё ещё находится в больнице, сообщил РИА Новости продюсер и актёр Леонид Дзюник.
- РИА Новости
«Да, она в больнице, но пока ничего о состоянии, к сожалению, не могу сказать», — отметил он.
Накануне стало известно о госпитализации Прокловой. Актриса в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердила, что находится в одной из столичных больниц.
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