Продюсер Дзюник заявил, что актриса Проклова всё ещё находится в больнице

Народная артистка РСФСР Елена Проклова всё ещё находится в больнице, сообщил РИА Новости продюсер и актёр Леонид Дзюник.

«Да, она в больнице, но пока ничего о состоянии, к сожалению, не могу сказать», — отметил он.

Накануне стало известно о госпитализации Прокловой. Актриса в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердила, что находится в одной из столичных больниц.