Бастрыкин выразил слова поддержки госпитализированному с пневмонией актёру Куравлёву

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил слова поддержки народному артисту РСФСР Леониду Куравлёву, госпитализированному с пневмонией.

«Выражаю искренние слова поддержки этому замечательному артисту, на творчестве которого выросло несколько поколений. Леонид Вячеславович — человек упорный, сильный духом, волевой, и хочется верить, что эти качества помогут ему как можно скорее справиться с недугом и вернуться к привычной жизни», — заявил Бастрыкин, его слова приводятся на сайте СК.

Он назвал Куравлёва уникальным артистом и лучшим представителем отечественной школы киноискусства.

Ранее стало известно, что Куравлёв госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией.