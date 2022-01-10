Народный артист Леонид Куравлёв госпитализирован
- РИА Новости
Об этом ТАСС заявил его сын Василий.
«Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на COVID-19 отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», — сказал он.
Вместе с этим в Коммунарке указали агентству, что Куравлёв был госпитализирован ещё 5 января.
«Находится в четвёртой реанимации. Тяжёлое состояние на протяжении нескольких дней», — сказал собеседник.
Ранее газета «Вечерняя Москва» писала, что актриса Елена Проклова попала в одну из столичных больниц.