Народный артист Леонид Куравлёв госпитализирован

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Народный артист РСФСР Леонид Куравлёв попал в больницу в Коммунарке с пневмонией.
Народный артист Леонид Куравлёв госпитализирован
  • РИА Новости

Об этом ТАСС заявил его сын Василий.

«Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на COVID-19 отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», — сказал он.

Вместе с этим в Коммунарке указали агентству, что Куравлёв был госпитализирован ещё 5 января.

«Находится в четвёртой реанимации. Тяжёлое состояние на протяжении нескольких дней», — сказал собеседник.

Ранее газета «Вечерняя Москва» писала, что актриса Елена Проклова попала в одну из столичных больниц.

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