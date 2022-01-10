Кинокритик Сычёв высказался об итогах кинопремии «Золотой глобус»

Кандидат филологических наук Сергей Сычёв оценил результаты 79-й церемонии вручения наград премии «Золотой глобус».

Своим мнением он поделился с «Известиями».

«Главной интригой «Золотого глобуса» в этот раз, к сожалению, были не номинанты и лауреаты, а необычный формат проведения. Никакой красной дорожки и светских фотографов из-за пандемии — и никакой телетрансляции из-за скандалов вокруг недостаточного расового и гендерного многообразия членов HFPA. «Глобус» провели при закрытых дверях и вручили самые предсказуемые призы из возможных», — подчеркнул Сычёв.

Эксперт особо отметил фильм «Власть пса», взявший приз за лучшую драму и лучшую режиссуру, как «действительно глубокий и драматичный вестерн».

По мнению Сычёва, у фильма «Купе №6», созданного при участии России, не было шансов получить приз за лучший фильм на иностранном языке, который в итоге ушёл к Рюсукэ Хамагути за драму из Каннской программы «Сядь за руль моей машины».

Ранее стало известно, что церемонию музыкальной премии «Грэмми» отложили из-за коронавируса.