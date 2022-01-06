Синоптик Варакин рассказал о погоде в конце недели в Москве

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Полина Полетаева
Начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Московской области в конце недели.
Синоптик Варакин рассказал о погоде в конце недели в Москве
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«Ночью с четверга на пятницу по Москве и области ветер будет западным до 5 м/с. Осадки завтра прекратятся, и погода будет малооблачной. Ночью ожидается температура в пределах -8…-10 °С, а днём — -5…-7 °С. Небольшие осадки мы ожидаем в ночь с пятницы на субботу. Плотный снег также будет идти в воскресенье днём и в столице, и в области», — рассказал синоптик.

Он добавил, что «метеокачелей уже не будет — ни по давлению, ни по температуре».

«С пятницы на субботу и до понедельника температура будет колебаться в пределах -7…-10 °С как ночью, так и днём… Рождественских морозов мы не ждём. Температура будет чуть выше нормы… Ближе к Крещению температура опустится до -15 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в столице 6 января прогнозируется облачная погода при температуре до -1 °С.

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