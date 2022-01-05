В Петербурге продлили «жёлтый» уровень погодной опасности

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В Санкт-Петербурге продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
В Петербурге продлили «жёлтый» уровень погодной опасности
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«По информации Росгидрометцентра... до 12:00 7 января на территории Санкт‑Петербурга продлён «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы», — говорится в заявлении.

Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что потепление до 0 °C, сильные осадки, гололедица ожидаются в Москве 5 января.

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