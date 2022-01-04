Синоптик спрогнозировал обильные осадки в Москве 5 января

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал сильные осадки в Москве 5 января.

По его словам, циклон «Аннет» в среду принесёт в Москву 20% месячной нормы снега, сугробы вырастут до 30 см.

«С 09:00 до 11:00 снег станет постепенно усиливаться, видимость ухудшится до 1000—1500 м. В период с 12:00 до 15:00 снегопад будет валить с максимальной интенсивностью, когда при порывах ветра до 13-18 м/с начнётся метель и видимость сократится до 500—1000 м, именно в это время и ожидается наибольшая вероятность сбоев в наземном и авиационном сообщениях», — сказал он агентству РИА Новости.

По его словам, общее количество осадков за предстоящий световой день составит около 8 мм, что соответствует 20% всей январской нормы.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с URA.RU заявил, что жителей Поволжья и Урала 6 и 7 января ожидает погодное «цунами» — резкие морозы сменятся оттепелью.