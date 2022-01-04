В Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

«Жёлтый» уровень опасности из-за обильных снегопадов и гололёда объявили в Петербурге до вечера 5 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

РИА Новости