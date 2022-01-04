В Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

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«Жёлтый» уровень опасности из-за обильных снегопадов и гололёда объявили в Петербурге до вечера 5 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
  • РИА Новости

«С 21:00 4 января до 21:00 5 января на территории Санкт‑Петербурга объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада с налипанием мокрого снега и обледенением», — говорится в сообщении.

Как отмечается, водителям необходимо воздержаться от использования автотранспорта.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что потепление до 0 °C, сильные осадки, гололедица ожидаются в Москве 5 января.

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