В Петербурге в рождественскую ночь ожидается до -11 °С

В Гидрометцентре России сообщили, что в Санкт-Петербурге столбик термометра в рождественскую ночь опустится до -11 °С.

Об этом сообщает ФАН.

Во вторник, 4 января, дневная температура воздуха в городе -2 °С. Согласно прогнозу, она продержится без изменений вплоть до 6 января. По-прежнему ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

В рождественскую ночь наступит резкое похолодание, которое продлится более суток. Днём 7 января столбик термометра опустится до -7 °С. В ночь с 7 на 8 января ожидаются морозы до -15 °С.

Ранее сообщалось, что в Москве прогнозируют до -10 °С во вторник, 4 января.