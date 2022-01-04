В Петербурге в рождественскую ночь ожидается до -11 °С

Короткая ссылка
В Гидрометцентре России сообщили, что в Санкт-Петербурге столбик термометра в рождественскую ночь опустится до -11 °С.
В Петербурге в рождественскую ночь ожидается до -11 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

Во вторник, 4 января, дневная температура воздуха в городе -2 °С. Согласно прогнозу, она продержится без изменений вплоть до 6 января. По-прежнему ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

В рождественскую ночь наступит резкое похолодание, которое продлится более суток. Днём 7 января столбик термометра опустится до -7 °С. В ночь с 7 на 8 января ожидаются морозы до -15 °С.

Ранее сообщалось, что в Москве прогнозируют до -10 °С во вторник, 4 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить