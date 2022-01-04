Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на северо-западе Китая
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 на территории Китая. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 75 км к северо-западу от китайского города Синьцзян.
Очаг залегал на глубине 15 км.
Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло у японских островов Огасавара в Тихом океане.
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