Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на северо-западе Китая

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 на территории Китая. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 75 км к северо-западу от китайского города Синьцзян. Очаг залегал на глубине 15 км. Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло у японских островов Огасавара в Тихом океане.