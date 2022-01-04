Климатолог Кокорин предупредил об аномальных перепадах температур в 2022 году

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Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин заявил, что в 2022 году в Россию ждёт череда температурных аномалий.

«Резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие», — рассказал Кокорин в интервью радио Sputnik.

По его словам, это обусловлено процессами, происходящими в Тихом океане.

«Скорее всего, для мира в целом 2022 год будет несколько холоднее, чем 2020 год, и примерно такой же, как 2021 год», — спрогнозировал климатолог.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.

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