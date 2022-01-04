Климатолог Кокорин предупредил об аномальных перепадах температур в 2022 году
«Резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие», — рассказал Кокорин в интервью радио Sputnik.
По его словам, это обусловлено процессами, происходящими в Тихом океане.
«Скорее всего, для мира в целом 2022 год будет несколько холоднее, чем 2020 год, и примерно такой же, как 2021 год», — спрогнозировал климатолог.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.