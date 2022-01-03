В Сочи продлено штормовое предупреждение о снегопадах
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
На побережье прогнозируют небольшой дождь, переходящий в мокрый снег и снег, в предгорной и горной зоне временами умеренные снегопады. Местами вероятно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
На дорогах местами гололедица. Порывы ветра могут достигать 15—18 м/с.
Городские оперативные и дорожные службы работают в усиленном режиме.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT предупредил о резких погодных изменениях в Московском регионе в праздники.