В Сочи продлено штормовое предупреждение о снегопадах

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В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за снегопадов. Неблагоприятные погодные условия ожидаются до 18:00 3 января.
В Сочи продлено штормовое предупреждение о снегопадах
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На побережье прогнозируют небольшой дождь, переходящий в мокрый снег и снег, в предгорной и горной зоне временами умеренные снегопады. Местами вероятно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

На дорогах местами гололедица. Порывы ветра могут достигать 15—18 м/с.

Городские оперативные и дорожные службы работают в усиленном режиме.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT предупредил о резких погодных изменениях в Московском регионе в праздники.

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