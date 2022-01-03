Культуролог Пархоменко напомнил, почему Новый год празднуют 1 января

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Культуролог Андрей Пархоменко напомнил, почему Новый год празднуют 1 января.
Культуролог Пархоменко напомнил, почему Новый год празднуют 1 января
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он заявил, что такую традицию впервые установил Гай Юлий Цезарь.

«Вообще, наша традиция празднования Нового года в том виде, в каком она представлена на сегодняшний день, — очень комплексная и эклектичная. Отслеживать её точные корни и истоки — это очень сложная задача, представляющая собой огромное поле для изучения», — отметил Пархоменко.

По его словам, в Россию образ этого праздника привёз Пётр I вместе с другими элементами культуры из Европы.

Как отметил эксперт, до того Новый год отмечали по византийскому календарю 1 сентября.

«Вместе с новой датой Пётр I установил и традиции украшений, празднеств и даже фейерверков», — сказал он.

Ранее диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН назвала самые вредные блюда новогоднего меню.

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