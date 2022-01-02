Путин поздравил с 95-летием хореографа Григоровича
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- РИА Новости
«Выдающийся танцовщик и хореограф, подлинный патриарх отечественной школы классического танца, Вы по праву пользуетесь высоким, заслуженным признанием как в нашей стране, так и за её пределами», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Путин заявил, что спектакли артиста «украшают репертуары крупнейших российских и зарубежных театров».
Ранее президент России поздравил с 80-летием народного артиста России Сергея Шакурова.