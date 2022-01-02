Путин поздравил с 95-летием хореографа Григоровича

Президент России Владимир Путин поздравил хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича с 95-летием, отметив его талант и всемирное признание.

«Выдающийся танцовщик и хореограф, подлинный патриарх отечественной школы классического танца, Вы по праву пользуетесь высоким, заслуженным признанием как в нашей стране, так и за её пределами», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Путин заявил, что спектакли артиста «украшают репертуары крупнейших российских и зарубежных театров».

Ранее президент России поздравил с 80-летием народного артиста России Сергея Шакурова.