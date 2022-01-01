Путин поздравил с юбилеем артиста Сергея Шакурова

Российский президент Владимир Путин поздравил с 80-летием народного артиста России Сергея Шакурова.

«Уважаемый Сергей Каюмович! Примите поздравления с 80-летием», — говорится в поздравлении Путина, размещённом на сайте Кремля.

Президент отметил яркий драматический талант Шакурова и его верность традициям отечественной актёрской школы.

Также Путин пожелал актёру здоровья, благополучия и творческого долголетия.

13 ноября Владимир Путин поздравил с 100-летним юбилеем коллектив Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.