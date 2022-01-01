Путин поздравил с юбилеем артиста Сергея Шакурова
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- РИА Новости
«Уважаемый Сергей Каюмович! Примите поздравления с 80-летием», — говорится в поздравлении Путина, размещённом на сайте Кремля.
Президент отметил яркий драматический талант Шакурова и его верность традициям отечественной актёрской школы.
Также Путин пожелал актёру здоровья, благополучия и творческого долголетия.
13 ноября Владимир Путин поздравил с 100-летним юбилеем коллектив Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.