Путин поздравил с 100-летним юбилеем коллектив театра имени Евгения Вахтангова

Российский лидер Владимир Путин поздравил с 100-летним юбилеем коллектив Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«История вашего театра поистине впечатляет. Основанный великим Евгением Багратионовичем Вахтанговым, с первых же дней он стал ярким явлением в культурной жизни Москвы и всей страны», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что «каждая его премьера превращалась в настоящий праздник, вызывала неподдельный общественный интерес, живо обсуждалась поклонниками драматического искусства».

«Безусловно, что за таким блистательным, непреходящим успехом — большой вдохновенный труд многих поколений вахтанговцев: режиссёров, актёров, музыкантов, художников, представителей других творческих профессий — мастеров и созидателей. Важно, что, бережно сохраняя традиции, уникальное духовное, идейное наследие предшественников, вы открыты для новаторства, для смелых художественных экспериментов, радуете публику интересными постановками, грандиозными фестивалями», — добавил президент.

В конце сентября Путин поздравил народную артистку СССР Веру Васильеву с 96-летием.