Путин поздравил актрису Веру Васильеву с 96-летием

Российский лидер Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Веру Васильеву с 96-летием.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Желаю Вам, уважаемая Вера Кузьминична, здоровья, благополучия и всего наилучшего», — отмечается в телеграмме.

Как заявил Путин, Васильева по праву принадлежит к числу деятелей отечественной культуры, внёсших весомый персональный вклад в сохранение и развитие богатых традиций театра и кинематографа.

Васильева родилась в Москве 30 сентября 1925 года. В 1948-м была принята в труппу Театра сатиры, где служит до сих пор. Её театральным дебютом стала роль в водевиле «Лев Гурыч Синичкин». Всего на счету Васильевой более 50 ролей в театре.

В кино Васильева известна в том числе по роли Анастасии Гусенковой в музыкальной драме Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской» (1947). Она также снималась в картинах «Чук и Гек», «Легенда о Тиле», «Карнавал».

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