В МЧС предупредили о лавинной опасности в горных районах Камчатки

В горных районах Камчатского края объявлена повышенная опасность схода лавин. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«С 3 по 5 января включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях города Петропавловска-Камчатского, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов», — приводит ТАСС сообщение

Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.

Ранее участок дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск протяжённостью почти 150 км был временно закрыт из-за непогоды.