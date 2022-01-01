Мишустин поздравил артиста Сергея Шакурова с юбилеем
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- РИА Новости
Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства России.
«Вы принадлежите к тем редким актёрам, чей уникальный дар, неподдельная искренность, обаяние покоряют зрительские сердца. Многие годы на театральной сцене и в кинематографе Вы создаёте ярчайшие образы, виртуозно перевоплощаетесь в героев разных эпох», — говорится в сообщении.
Мишустин пожелал актёру новых творческих успехов, здоровья и удачи в 2022 году.
Ранее с юбилеем Шакурова поздравил президент России Владимир Путин.
Он отметил яркий драматический талант артиста и верность традициям отечественной актёрской школы.