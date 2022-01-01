Мишустин поздравил артиста Сергея Шакурова с юбилеем

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста России Сергея Шакурова с 80-летием.
Мишустин поздравил артиста Сергея Шакурова с юбилеем
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства России.

«Вы принадлежите к тем редким актёрам, чей уникальный дар, неподдельная искренность, обаяние покоряют зрительские сердца. Многие годы на театральной сцене и в кинематографе Вы создаёте ярчайшие образы, виртуозно перевоплощаетесь в героев разных эпох», — говорится в сообщении.

Мишустин пожелал актёру новых творческих успехов, здоровья и удачи в 2022 году.

Ранее с юбилеем Шакурова поздравил президент России Владимир Путин.

Он отметил яркий драматический талант артиста и верность традициям отечественной актёрской школы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить