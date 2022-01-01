Мишустин поздравил артиста Сергея Шакурова с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста России Сергея Шакурова с 80-летием.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства России.

«Вы принадлежите к тем редким актёрам, чей уникальный дар, неподдельная искренность, обаяние покоряют зрительские сердца. Многие годы на театральной сцене и в кинематографе Вы создаёте ярчайшие образы, виртуозно перевоплощаетесь в героев разных эпох», — говорится в сообщении.

Мишустин пожелал актёру новых творческих успехов, здоровья и удачи в 2022 году.

Ранее с юбилеем Шакурова поздравил президент России Владимир Путин.

Он отметил яркий драматический талант артиста и верность традициям отечественной актёрской школы.