Кассовые сборы фильмов в КНР за 2021 год составили $7,4 млрд

Кассовые сборы фильмов в Китае за 2021 год составили 47,2 млрд юаней ($7,4 млрд), сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственное управление кинематографии Китая.

Отмечается, что по данному показателю Китай сохранил мировое лидерство.

Большая часть сборов (84,4%) пришлась на китайские фильмы, в лидеры вышла драма «Битва при Чосинском водохранилище».

Из зарубежных картин лидерами по прокату стали «Форсаж 9» и «Годзилла против Конга».

5 августа стало известно, что анимационный сериал совместного производства России и Китая «Хранители чудес» вошёл в топ по просмотрам на китайской VOD-платформе iQIYI — одной из крупнейших в мире.