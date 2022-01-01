Кассовые сборы фильмов в КНР за 2021 год составили $7,4 млрд
- Legion-Media
Отмечается, что по данному показателю Китай сохранил мировое лидерство.
Большая часть сборов (84,4%) пришлась на китайские фильмы, в лидеры вышла драма «Битва при Чосинском водохранилище».
Из зарубежных картин лидерами по прокату стали «Форсаж 9» и «Годзилла против Конга».
5 августа стало известно, что анимационный сериал совместного производства России и Китая «Хранители чудес» вошёл в топ по просмотрам на китайской VOD-платформе iQIYI — одной из крупнейших в мире.