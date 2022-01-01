Кассовые сборы фильмов в КНР за 2021 год составили $7,4 млрд

Короткая ссылка
Кассовые сборы фильмов в Китае за 2021 год составили 47,2 млрд юаней ($7,4 млрд), сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственное управление кинематографии Китая.
Кассовые сборы фильмов в КНР за 2021 год составили $7,4 млрд
  • Legion-Media

Отмечается, что по данному показателю Китай сохранил мировое лидерство.

Большая часть сборов (84,4%) пришлась на китайские фильмы, в лидеры вышла драма «Битва при Чосинском водохранилище».

Из зарубежных картин лидерами по прокату стали «Форсаж 9» и «Годзилла против Конга».

5 августа стало известно, что анимационный сериал совместного производства России и Китая «Хранители чудес» вошёл в топ по просмотрам на китайской VOD-платформе iQIYI — одной из крупнейших в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить