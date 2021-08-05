Мультсериал «Хранители Чудес» занял место в топе китайской VOD-платформы iQIYI

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Анимационный сериал совместного производства России и Китая «Хранители Чудес» вошёл в топ по просмотрам на китайской VOD-платформе iQIYI — одной из крупнейших в мире.
Мультсериал «Хранители Чудес» занял место в топе китайской VOD-платформы iQIYI
  • Кадр из мультсериала «Хранители чудес»
  • © Wizart Animation

Проект находится на первом месте в разделе iQIYI Kids. Также он занимает 15 строчку в сводном рейтинге платформы. Премьера мультсериала под брендом iQIYI Originals состоялась в июне 2021 года.

«Хранители чудес» — это первый копродукционнный анимационный проект, созданный совместно с одной из крупнейших китайских VOD-платформ. Мы очень рады тому, что он сразу показывает столь высокие результаты, что говорит о больших перспективах подобного сотрудничества и огромном опыте компании Wizart на китайском рынке», — прокомментировала достижения аниматоров глава компании «Роскино» Евгения Маркова.

Генеральный продюсер Wizart Animation Владимир Николаев отметил, что сотрудничество с iQIYI позволит студии увеличить присутствие в азиатском регионе.

«Нашей целью было выпустить сериал, который получит признание на международных рынках... Проект «Хранители чудес» направлен на то, чтобы расширить горизонты юных зрителей, и учит детей добру и ответственности, а также показывает им, как можно конструктивно разрешать повседневные конфликты и проблемы», — рассказал он.

Ранее в сети прошёл виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital Edition, организованный компанией «Роскино» при поддержке правительства Москвы и Министерства культуры России.

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