Умер российский режиссёр Владимир Гориккер

Советский и российский режиссер театра и кино Владимир Гориккер скончался в возрасте 96 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост сына режиссёра Владимира Смелкова в Facebook.

«Мой дорогой папуля Гориккер Владимир Михайлович сегодня умер. Папа для всех был источником огромной, тёплой энергии... Папа искренне любил людей и свою профессию», — написал Смелков.

Как отмечает агентство, Гориккер участвовал в постановке различных опер, а также в создании ряда фильмов. Так, например, он принимал участие в создании фильмов «Борис Годунов» и «Джульетта и Ромео».

Ранее стало известно, что российский кинорежиссёр народный артист России Андрей Малюков умер в возрасте 73 лет.