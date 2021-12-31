Умер российский режиссёр Владимир Гориккер

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Советский и российский режиссер театра и кино Владимир Гориккер скончался в возрасте 96 лет.
Умер российский режиссёр Владимир Гориккер
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост сына режиссёра Владимира Смелкова в Facebook. 

«Мой дорогой папуля Гориккер Владимир Михайлович сегодня умер. Папа для всех был источником огромной, тёплой энергии... Папа искренне любил людей и свою профессию», — написал Смелков.

Как отмечает агентство, Гориккер участвовал в постановке различных опер, а также в создании ряда фильмов. Так, например, он принимал участие в создании фильмов «Борис Годунов» и «Джульетта и Ромео».

Ранее стало известно, что российский кинорежиссёр народный артист России Андрей Малюков умер в возрасте 73 лет.

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