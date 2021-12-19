Умер режиссёр Андрей Малюков

Российский кинорежиссёр народный артист России Андрей Малюков умер в возрасте 73 лет.

Об этом сообщила его двоюродная сестра — заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук.

«Сегодня, в день памяти святителя Николая, ушёл из жизни мой любимый двоюродный брат, народный артист РФ, кинорежиссёр, сценарист, продюсер Андрей Малюков», — написала она в Facebook.

Она отметила, что Малюков в последние годы тяжело болел. По её словам, он скончался из-за коронавируса.

Среди известных работ Малюкова — фильмы «34-й скорый» и «Мы из будущего», а также телесериалы: «Мосгаз», «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант», «Грозовые ворота», «Побег», «Григорий Р».