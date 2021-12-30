Кинокритик Шнейдеров рассказал о причинах успеха фильма «Один дома»

Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал о причинах успеха фильма «Один дома».

«Мне кажется, основное — это удивительное попадание в главного героя. Маколей сыграл изумительно, и в сочетании с его лицом вот этого ребёнка-шалунишки всё сложилось воедино. А самое ценное, что есть в американском кино, — они умеют придумывать универсальные истории», — заявил критик в беседе с Life.ru.

По его словам, эти истории интересны и в Европе, и в Америке, и в России.

Как считает Шнейдеров, фильмы становятся культовыми благодаря стечению обстоятельств, и в ленте «Один дома» сложились сценарий, режиссёр и актёрский состав.

Ранее, как сообщала Общественная служба новостей, в онлайн-кинотеатре ivi назвали самые популярные среди россиян фильмы для просмотра в новогоднюю ночь.