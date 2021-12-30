Стилист Дембикова сравнила образы героинь из «Иронии судьбы» и «Карнавальной ночи»

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Стилист Лина Дембикова сравнила образы Нади из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и Леночки Крыловой из фильма «Карнавальная ночь».
Стилист Дембикова сравнила образы героинь из «Иронии судьбы» и «Карнавальной ночи»
  • Скриншоты из фильмов © Надя из "Иронии судьбы". Эльдар Рязанов, Эмиль Брагинский; Леночка из "Карнавальной ночи". Эльдар Рязанов

В беседе с Life.ru она заявила, что героини Барбары Брыльской и Людмилы Гурченко прекрасно выглядят для своего времени и актуальны даже сегодня.

«Если говорить о том, какой образ можно повторить, то я бы, наверное, голосовала за образ Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи». Просто потому, что он такой инфантильный, милый, романтичный и одновременно яркий и броский. Всё-таки образ Нади, он такой, слишком сдержанный, слегка чопорный и не совсем похож на нарядный», — сказала Дембикова.

По её словам, в последнее время мода разделилась на два направления — либо что-то очень современное, либо так называемое «возвращение к корням». Как считает стилист, для празднования Нового года было бы здорово найти наряды, которые носили бабушки, и усовершенствовать их с помощью современных аксессуаров.

Ранее, как сообщала Общественная служба новостей, в онлайн-кинотеатре ivi назвали фильмы, самые популярные среди россиян в новогоднюю ночь.

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