Телебашню в Кирове подсветят в честь Нового года

Телебашню в Кирове подсветят в новогодние и рождественские дни.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр областного правительства.

Иллюминацию включат с 31 декабря по 2 января, а также 6 и 7 января.

«Яркие огни, заливающие телебашню равномерным белым светом, превратили её из типового инженерного сооружения в центр притяжения внимания, украшение ночного города. Система освещения состоит из 36 прожекторов, расположенных на девяти уровнях», — отметили в пресс-центре.

Там добавили, что светильники устойчивы к перепадам температур и повышенной влажности.

Ранее сообщалось, что сайт kp.ru провёл опрос, в ходе которого выяснилось, что значит Новый год для россиян.