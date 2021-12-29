Библиотеки Москвы подготовили программу на новогодние праздники

Праздничную программу на новогодние праздники подготовили в 160 библиотеках Москвы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Запланированы творческие занятия, квесты, спектакли, викторины, конкурсы, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они пройдут 2 — 7 января.

«Программа ориентирована на горожан разных возрастов. Самых маленьких посетителей ждут интерактивные спектакли по мотивам любимых сказок. Для ребят постарше проведут творческие мастер-классы, квесты и музыкальные представления», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Гостей ждут, в частности, библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Центральная библиотека № 52, Центральная детская библиотека № 46, Дом А.Ф. Лосева.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.