В Великом Новгороде состоится фестиваль «Открытое искусство»

В период с 14 по 17 января в Великом Новгороде пройдёт фестиваль «Открытое искусство».

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на региональное Минкультуры, на фестиваль прибудут дети из разных уголков России.

«Фестиваль намеренно переместился из столиц-мегаполисов в Великий Новгород, важнейший культурный центр русской земли и один из самых известных городов Восточной Европы», — говорится в заявлении ведомства.

В отборе приняли участие тысячи детей — танцоров, певцов и художников — в возрасте от восьми до 16 лет.

В ноябре в России объявили лауреатов Международного Большого детского фестиваля.