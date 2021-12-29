В Великом Новгороде состоится фестиваль «Открытое искусство»
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Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на региональное Минкультуры, на фестиваль прибудут дети из разных уголков России.
«Фестиваль намеренно переместился из столиц-мегаполисов в Великий Новгород, важнейший культурный центр русской земли и один из самых известных городов Восточной Европы», — говорится в заявлении ведомства.
В отборе приняли участие тысячи детей — танцоров, певцов и художников — в возрасте от восьми до 16 лет.
В ноябре в России объявили лауреатов Международного Большого детского фестиваля.