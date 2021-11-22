Названы лауреаты Международного Большого Детского фестиваля

Стали известны лауреаты Международного Большого Детского фестиваля.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Благодарен тому, что детское жюри — ноу-хау нашего фестиваля — оценивает лучших из лучших», — заявил худрук Московского губернского театра Сергей Безруков.

Победителем в номинации «Легенда театра для детей и юношества» стал заслуженный художник России, худрук Московского детского театра теней Виктор Платонов.

Лучшим драматическим спектаклем для детей признали «Манюню» РАМТа, а лучшим художественным фильмом для детей — «Пальму» Александра Домогарова — младшего.

Также были вручены призы симпатий.

Как сообщал телеканал «360», фестиваль открылся 1 сентября. Он проходил в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Всего было представлено 93 творческих проекта, в том числе спектакли, фильмы, цирковое шоу и детская литература.