Сервис «Яндекс.Погода» опубликовал список городов с самой комфортной новогодней погодой

Специалисты сервиса «Яндекс.Погода», основываясь на данных метеонаблюдений за последние десять лет, рассказали о городах, в которых чаще всего в Новый год бывает идеальная погода.

Об этом пишет Life.ru.

Аналитики выяснили, что безветренная, с умеренным снегопадом и температурой от 0 до -10 °C погода является идеальной для населения страны. Они опросили более 1 тыс. россиян с помощью сервиса «Яндекс.Взгляд».

Оказалось, что подобные условия наиболее часто наблюдаются в Самаре — пять раз за последние десять лет. Второе место заняла Казань — четыре раза. На третьем месте Уфа и Нижний Новгород — по три раза.

Следом идут Красноярск, Омск и Ростов-на-Дону, где образцовая новогодняя ночь наблюдалась дважды за десять лет. И только один раз желаемая погода была в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Челябинске.

Как ранее сообщала газета «Известия», россияне приняли участие в опросе и рассказали о своих планах на новогодние праздники.