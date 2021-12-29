Названы самые популярные в новогоднюю ночь фильмы

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В онлайн-кинотеатре ivi назвали фильмы, самые популярные среди россиян в новогоднюю ночь.
Названы самые популярные в новогоднюю ночь фильмы
  • Legion-Media

Об этом сообщает Общественная служба новостей.

По данным исследования, 31 декабря 2020 года фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975) искали 58,5% пользователей.

Второе место занял фильм Криса Коламбуса «Один дома», третье — картина «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая.

В список также попали фильмы «Гринч — похититель Рождества» и «Гарри Поттер и философский камень», мультфильмы «Холодное сердце» и «Гринч», сказка «Морозко», вторая часть поттерианы «Гарри Поттер и тайная комната», ленты «Девчата» и «Служебный роман».

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.

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