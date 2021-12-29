Музеи Подмосковья проведут около 70 программ в праздничные дни

Короткая ссылка
В пресс-службе Министерства культуры Московской области сообщили, что государственные музеи региона в новогодние праздники организуют квесты, мастер-классы, интерактивы и спектакли.
Музеи Подмосковья проведут около 70 программ в праздничные дни
  • ©njerusalem.ru

Об этом пишет «Радио 1».

«В период с 31 декабря по 9 января в государственных музеях Московской области запланировано проведение более 70 программ», — говорится в сообщении.

Так, Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» подготовит квест и новогодние мастер-классы для детей и взрослых.

Музей-усадьба Ф.М. Достоевского «Даровое» приглашает послушать рассказ о новогодних традициях в семье писателя, а музей П.И. Чайковского представит интерактивную программу «Новогодняя одиссея Чайковского».

Всего в регионе функционирует 13 государственных музеев.

Ранее телеканал НТВ сообщал, что в Ленинградской области рассказали о работе музеев в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить