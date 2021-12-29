Музеи Подмосковья проведут около 70 программ в праздничные дни
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Об этом пишет «Радио 1».
«В период с 31 декабря по 9 января в государственных музеях Московской области запланировано проведение более 70 программ», — говорится в сообщении.
Так, Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» подготовит квест и новогодние мастер-классы для детей и взрослых.
Музей-усадьба Ф.М. Достоевского «Даровое» приглашает послушать рассказ о новогодних традициях в семье писателя, а музей П.И. Чайковского представит интерактивную программу «Новогодняя одиссея Чайковского».
Всего в регионе функционирует 13 государственных музеев.
Ранее телеканал НТВ сообщал, что в Ленинградской области рассказали о работе музеев в 2021 году.