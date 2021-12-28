Актриса Маша Мериль рассказала о подготовке к Фестивалю русского кино в Париже

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Актриса и писательница Маша Мериль рассказала о подготовке к Фестивалю русского кино в Париже, почётным президентом которого является.
Актриса Маша Мериль рассказала о подготовке к Фестивалю русского кино в Париже
  • globallookpress.com
  • © Ahmed Gomaa/XinHua

«Наш фестиваль, восьмой по счёту, на котором мы традиционно показываем и новые ленты, и классику, пройдёт с 21 по 29 марта. В этом году его тема — «Когда русские в пути». Герои идут на войну, переезжают, путешествуют. Как всегда, у нас будут конкурсы художественных и короткометражных фильмов», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, среди новинок — несколько фильмов с Юрой Борисовым, в том числе «Купе №6» Юхо Куосманена, «Капитан Волкогонов бежал» Алексея Чупова и Наташи Меркуловой и «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова.

Как отметила Мериль, перед фестивалем с середины января будут идти показы советских картин, в числе которых «Я шагаю по Москве», «Кавказская пленница», «Июльский дождь», «Иван Васильевич меняет профессию».

Ранее член Американской киноакадемии режиссёр Константин Бронзит высказался о попадании российского короткометражного мультфильма «БоксБалет» в шорт-лист премии «Оскар».

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