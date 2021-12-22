Режиссёр Бронзит высказался о попадании российского мультфильма в шорт-лист «Оскара»

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Член Американской киноакадемии режиссёр Константин Бронзит высказался о попадании российского короткометражного мультфильма «БоксБалет» в шорт-лист премии «Оскар».
Режиссёр Бронзит высказался о попадании российского мультфильма в шорт-лист «Оскара»
  • © Анимационная студия «Мельница»

«Он очень попадает в оскаровский формат. Это простая, ясная история о любви с правильно дозированными юмором и драматизмом. Американцам (а их в числе академиков больше всего) такие мультфильмы и нужны», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, мультфильму очень повезло, поскольку в этом году в длинном списке было относительно немного работ — всего 84, и реально сильных картин среди анимационного короткого метра — одна-две.

Российский мультфильм «БоксБалет» вошёл в шорт-лист премии «Оскар». Режиссёр Антон Дьяков рассказал, что это событие стало для него неожиданным.

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