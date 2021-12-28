Актриса Юдичева рассказала, как попала в сериал «Анна К»

Актриса Кристина Юдичева рассказала, как попала в сериал «Анна К» для стримингового сервиса Netflix на роль любовницы Вронского.

В беседе с интернет-изданием argumenti.ru она призналась, что ей позвонила агент и спросила, как актриса относится к съёмкам топлес. Юдичева ответила, что подобные требования сценария воспринимает нормально, хотя про себя подумала, зачем ей это нужно.

«Оказалось, сериал по мотивам романа «Анна Каренина» для всемирно известной платформы Netflix, в главных ролях Светлана Ходченкова и Фёдор Бондарчук. Netflix! Я, естественно, загорелась и согласилась», — сообщила актриса.

По её словам, действие разворачивается в современной России. Как отметила Юдичева, команда была очень профессиональной, всё было чётко и грамотно.

«Несколько серий снимали разные режиссёры. Над той, в которой была я, работали Алексей Чупов и Наталья Меркулова. Снимали лето в ноябре», — добавила актриса.

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