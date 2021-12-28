«Одноклассники» запустили сразу несколько уникальных сервисов к Новому году

Социальная сеть «Одноклассники» запустила сразу несколько уникальных сервисов к Новому году. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что в сервисе «Моменты» пользователи могут загадать желания на 2022 год: пользователи смогут выбрать их из предложенных в интерфейсе или ввести своё самое заветное желание на 2022 год. Через год момент с пожеланием можно будет посмотреть в архиве и узнать, исполнилось ли желание.

Кроме того, 30 декабря в «Одноклассниках» начнёт действовать уникальный для соцсетей сервис «телесуфлёра». С его помощью пользователи без лишних усилий могут записать яркое и тёплое поздравление для своих друзей: на экране в момент записи видео в «Моментах» появится готовый текст, который можно зачитать и добавить что-то от себя. После этого уже готовое видеопоздравление можно опубликовать для всех друзей и подписчиков или для избранных.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» назвали самые общительные регионы России.