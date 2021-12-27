Иван Ургант поделился впечатлениями от 2021 года

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Телеведущий, актёр Иван Ургант рассказал о некоторых событиях уходящего года.
Иван Ургант поделился впечатлениями от 2021 года
  • Legion-Media

«Вроде неплохой год был, но какой-то странный всё равно, из-за ковида, из-за того, что мы не ездили за границу. С другой стороны, мы поездили по России. Мы с Познером снимали фильм про Россию и пошли на корабле по Волге. Это было очень интересно, я для себя многое открыл и многому порадовался», — признался он в беседе с kp.ru.

Также ведущий рассказал о программе «Вечернего Урганта» в преддверии Нового года. По его словам, авторы представят шоу «Ciao, 21», посвящённое Италии.

«Мы перебирали разные варианты и поняли, что мы недосказали то, что хотели в прошлом году. Знаете, даже у пластинки, которая символизирует эпоху 80-х, когда все слушали итальянскую эстраду, две стороны. И это тот случай, когда пластинку хочется не сменить, а перевернуть», — объяснил телеведущий.

При этом Ургант уточнил, что в шоу не будет никого из тех артистов, кто выступал год назад.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.

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