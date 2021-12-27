Опубликован плейлист с любимыми новогодними песнями россиян для корпоративов

«Работа.ру» и аудиосервис «Сберзвук» провели опрос и составили плейлист с самыми популярными у россиян музыкальными композициями для новогоднего корпоратива.

Плейлист публикует Life.ru.

На первом месте в рейтинге — трек «Новый год к нам мчится» от группы «Дискотека «Авария» — его вспомнили 31% опрошенных.

На второй строчке — «В лесу родилась ёлочка» с 27% голосов. На третьей позиции — ABBA с хитом Happy New Year, который выбрали 20% респондентов.

Четвёртое место занимает песня «Пять минут» из фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» в исполнении Людмилы Гурченко (8%). На пятой позиции Верка Сердючка с треком «Новый год» (7%).

Ранее «Известия» сообщали о результатах опроса, согласно которому 34% россиян планируют потратить новогоднюю премию на подарки для близких.