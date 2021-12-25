Вулкан на испанском острове Пальма прекратил извергаться спустя более чем три месяца

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Вулкан на острове Пальма в Испании прекратил извержение, которое длилось с 19 сентября. Об этом сообщило агентство EFE.
Вулкан на испанском острове Пальма прекратил извергаться спустя более чем три месяца
  • AP

Отмечается, что активность вулкана прекратилась 13 декабря, но специалисты решили отложить сообщение о завершении извержения и убедиться, что оно не возобновится.

В октябре сообщалось, что извержение вулкана уже привело к разрушению более 1,1 тыс. зданий. Свыше 400 га территории острова покрыто лавой.

Позднее территорию испанского острова Пальма накрыло огромным количеством пепла от извержения вулкана Кумбре-Вьеха.

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