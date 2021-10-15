Вулкан на острове Пальма начал извергать породы старше 2 млн лет

Испанский вулкан Кумбре-Вьеха на острове Пальма начал извергать породы возрастом более 2 млн лет, заявил вулканолог из испанского Высшего совета научных исследований (CSIC) Висенте Солер.

В видеообращении, опубликованном в аккаунте CSIC в Twitter, учёный отметил, что на поверхность после извержений начали выходить отложения, которые находились на дне моря ещё задолго до образования острова.

«Вулкан на острове Пальма продолжает мощное извержение, он извергает на поверхность океанические отложения, которые находились на морском дне ещё до формирования островов, 2 млн лет назад», — сказал Солер.

На прошлой неделе сход нового потока лавы из Кумбре-Вьеха привёл к новым разрушениям: расплавленная горная порода последовала вниз к западному берегу острова и к океанскому берегу, откуда эвакуировали людей.

Извержение вулкана, начавшееся 19 сентября, уже привело к разрушению более 1,1 тыс. зданий. Свыше 400 га территории острова покрыто лавой.