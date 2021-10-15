Вулкан на острове Пальма начал извергать породы старше 2 млн лет

Короткая ссылка
Испанский вулкан Кумбре-Вьеха на острове Пальма начал извергать породы возрастом более 2 млн лет, заявил вулканолог из испанского Высшего совета научных исследований (CSIC) Висенте Солер.
Вулкан на острове Пальма начал извергать породы старше 2 млн лет
  • AP

В видеообращении, опубликованном в аккаунте CSIC в Twitter, учёный отметил, что на поверхность после извержений начали выходить отложения, которые находились на дне моря ещё задолго до образования острова.

«Вулкан на острове Пальма продолжает мощное извержение, он извергает на поверхность океанические отложения, которые находились на морском дне ещё до формирования островов, 2 млн лет назад», — сказал Солер.

На прошлой неделе сход нового потока лавы из Кумбре-Вьеха привёл к новым разрушениям: расплавленная горная порода последовала вниз к западному берегу острова и к океанскому берегу, откуда эвакуировали людей.

Извержение вулкана, начавшееся 19 сентября, уже привело к разрушению более 1,1 тыс. зданий. Свыше 400 га территории острова покрыто лавой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить