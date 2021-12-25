В МЧС предупредили о снегопаде в ночь на 25 декабря в Москве

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Пресс-служба ГУ МЧС России по г. Москве опубликовала экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в ночь на 25 декабря.
В МЧС предупредили о снегопаде в ночь на 25 декабря в Москве
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«С 23:00 24 декабря с сохранением до 11:00 25 декабря по Москве ожидается снег, местами сильный», — информирует пресс-служба.

Местами ожидается метель с порывами ветра до 17 м/с, гололедица, на дорогах — снежные заносы.

Спасатели рекомендуют автовладельцам существенно снижать скорость движения машины, увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных манёвров на дороге и парковать авто вдали от деревьев.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в выходные дни.

URA.RU сообщало, что в выходные в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается резкое похолодание.

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