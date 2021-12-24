Руководитель центра «Метео» Шувалов рассказал о погоде в Москве в выходные

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в выходные дни.
Руководитель центра «Метео» Шувалов рассказал о погоде в Москве в выходные
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«Сильные морозы от Московского региона ушли на восток. У нас идёт поток с юго-запада. Сегодня с вечера и завтра в первой половине дня у нас подходит зона осадков, довольно интенсивных. Местами будет сильный снег в Москве и области», — заявил он в беседе с НСН.

По словам эксперта, ожидается температура -5...-10 °C. Как отметил Шувалов, такой температурный режим сохранится и в воскресенье.

«В понедельник и во вторник может быть снег, но уже умеренный и несильный, температура ожидается в пределах -8...-10 °C», — сообщил эксперт.

Он добавил, что в конце этой недели и начале следующей прогнозируется мягкая погода с температурой воздуха чуть ниже нормы.

Ранее URA.RU сообщало, что в выходные в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается резкое похолодание.

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